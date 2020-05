Martín Palermo: "Estoy abierto a escuchar ofertas del fútbol chileno"

El entrenador argentino Martín Palermo no escondió su deseo de volver a dirigir en el fútbol chileno, luego de estar en el banco de Unión Española de mayo de 2016 a noviembre de 2018, y reveló que tuvo contactos para llegar al banco de Colo Colo antes del arribo de Mario Salas.

El ídolo de Boca Juniors dirigió un total de 92 partidos con la escuadra hispana, con un registro de 39 triunfos, 27 empate y 26 derrotas, con un 52,17% de rendimiento.

Palermo tiene buenos recuerdos de su paso por Chile, por lo que está disponible a regresar. "Estoy abierto a escuchar. Después de irme de Unión Española, el primer club que se interesó en mí fue Everton, que es del grupo Pachuca. La historia fue así: yo me reuní con Pedro Cedillo, el presidente de Everton. Al final, ahí no se dio, pero él fue quien me contactó enseguida con Jesús Martínez, que es el presidente del Pachuca y justo buscaba un perfil de entrenador como el mío", expresó en diálogo con La Tercera.

"El fútbol chileno me ayudó a crecer mucho como entrenador. Pasé ahí dos años y medio que fueron muy importantes en mi carrera, aunque no pudimos conseguir títulos. Después me fui a México, pero nunca dejé de mirar lo que pasaba en la liga de Chile”, agregó.

Por otro lado, el ex delantero reconoció haber sido contactado por la dirigencia de Blanco y Negro. "Se habló un par de veces, es cierto. La primera antes de que llegara Mario Salas. Quizás mi nombre en Colo Colo suena por lo que hice en Unión Española. Pero ahora nadie me llamó”, dijo.

Para finalizar, el estratega de 46 años admitió que el proceso de pasar de jugador a técnico no fue fácil. "Tuve que hacer un cambio en mí porque medía constantemente al entrenador con el jugador. Y eso no me permitía disfrutar la función de técnico. La estaba sufriendo”, expresó.

“Es un tema que traté con una psicóloga cuando me fui de Arsenal y estuve unos meses sin dirigir. En Chile empecé a disfrutar la profesión de técnico. Fue justamente cuando dirigí a Unión Española. Haber salido del ruido de Argentina me sirvió mucho”, sentenció.