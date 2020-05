Xavi Hernández: "Sería un plus entrenar a Messi, sería más fácil"

16:17 El entrenador dijo que sería un sueño llegar al Barcelona en el futuro y reconoció que le gustaría dirigir a su ex compañero.

El entrenador del Al-Sadd de Qatar, Xavi Hernández, comentó que sería "más fácil" y un "plus" para él poder entrenar a Leo Messi en el FC Barcelona, un "sueño" a medio-largo plazo para él si bien rechazó, en enero de este año, tomar las riendas del equipo catalán.

"Eso sería un 'plus', tener a Leo, el mejor jugador del mundo y de la historia, sería más fácil. Me gustaría", aseguró el de Terrassa en una conversación con su ex compañero Samuel Eto'o en Instagram.

Xavi hizo esta respuesta ante la siguiente declaración y deseo de Eto'o: "'Maqui', yo te quiero ver en el Barça antes de que Leo cuelgue las botas".

Compañero de Messi en el posiblemente mejor Barça de la historia, en la época de Pep Guardiola en el banco y con 14 de 19 títulos ganados, Xavi no esconde que su deseo y sueño es poder entrenar algún día al FC Barcelona.

No obstante, explicó que en enero de 2019 tuvo y rechazó una oferta seria del club blaugrana, de manos del secretario técnico, Éric Abidal, y del CEO, Òscar Grau, para ser el relevo de Ernesto Valverde en el banco, ahora en manos de Quique Setién.

"En enero no se dio el momento, tuve conversaciones con Abidal y Grau y una propuesta importante, pero no era el momento", comentó Xavi, pese a que el club blaugrana desmintió en su momento que se le hubiera hecho una oferta formal.

En este sentido, Xavi aseguró que todavía necesita más formación como entrenador antes de poder dar ese paso de vuelta al Camp Nou. "Necesito un poco más de experiencia, entrenar al Barça es mi sueño, me gustaría algún día, eso lo he dicho muchas veces", reiteró.