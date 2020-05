Walter Montillo reveló que su madre dio negativo al test de Coronavirus

Walter Montillo confirmó recientemente que su madre dio negativo al examen para detectar Coronavirus (COVID-19), al contrario delo ocurrido con su padre.

Montillo detalló a Basta de Todo de Radio Metro que “gracias a Dios hablé hace un rato con ella y me dijo que el test dio negativo. Ya le dieron el alta”, según consigna Radio Cooperativa.

Además, se refirió a la muerte de su padre, Walter Óscar Montillo (60), quien si resultó infectado con la enfermedad, asegurando que aún no saben cómo se contagió.

“No se supo si mi abuelo (quien también murió) tuvo coronavirus porque no le llegaron a hacer el test. Tenía 91 años y todo indicaba que era por la edad. Después cayó mi papá, le hicieron el test y dedujimos que podía ser por el contagio de mi abuelo. La realidad es que no sabemos cómo se contagio mi papá porque no sabemos si mi abuelo lo tuvo o no", indicó el jugador de la “U”.

Por otra parte, Montillo reconoció que hace tiempo viene pensando en escribir un libro relacionado con su vida familiar, específicamente sobre su hijo Santino.

“Vengo con la idea hace mucho tiempo y últimamente como que resurgió. No quiero hacer algo solo futbolístico, no quiero entrar en los libros comunes de un jugador de fútbol. Quería involucrar a mi familia y más que nada a Santino por su historia de vida, por lo que la luchó para salir adelante y por cómo la peleamos para que se pueda independizar lo mejor posible", sentenció.