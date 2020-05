Arquero del Real Betis Joel Robles confirma su positivo por coronavirus

Joel Robles, arquero del Real Betis Balompié, confirmó este domingo que es uno de los cinco jugadores entre la Primera y Segunda División española que han dado positivo por coronavirus, y ha pedido "prudencia" para tratar de frenar la pandemia, que mantiene por el momento parada la competición futbolística.

"Quería confirmar mi positivo en PCR de coronavirus. Tanto mi mujer con el embarazo como mi hija pequeña y yo estamos perfectos. Soy asintomático, no hemos tenido ningún síntoma ni malestar durante las últimas semanas", señaló en un vídeo publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

El guardameta de 29 años insistió en la peligrosidad del COVID-19, que contrajo aun extremando las medidas de seguridad e higiene. "Seguiré entrenando en casa, con las indicaciones del servicio médico. Les quiero decir una cosa: prudencia. Yo he sido responsable, me he protegido cada vez que he salido de casa con guantes y mascarilla, y tengo el virus", subrayó.

"Pensad en vosotros, en los que queréis y sobre todo en esas personas que están en primera línea velando por nuestra seguridad. Les mando un fuerte abrazo a todos. No se relajen y cuídense", concluyó.

Este mismo domingo, LaLiga confirmaba que ha detectado cinco casos positivos por coronavirus en los equipos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank durante las pruebas médicas para reanudar los entrenamientos, todos ellos "asintomáticos".