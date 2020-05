No hay acuerdo en Colo Colo: los jugadores piden el reembolso completo del descuento

15:35 Mayne-Nicholls explicó que no están en condiciones de devolver el dinero que se reste de los salarios en estos meses que no hay fútbol.

Todavía no sale humo blanco en Macul. El lunes hubo una reunión entre los jugadores de Colo Colo y los dirigentes de Blanco y Negro, con la mediación de la dirección del trabajo. Sin embargo, no lograron llegar a un acuerdo. "No estamos en condiciones de garantizar la devolución del 100% de lo que se descuente, sería una irresponsabilidad, no ha sido un tema fácil, pero de momento no hay acuerdo y esperamos lograrlo", dijo el vicepresidente de Colo Colo, Harold Mayne-Nicholls.

Luego explicó cuál es punto de discordia. "La traba es que no estamos en condiciones de devolver el 100% de lo descontando, hemos hecho el mejor de nuestros esfuerzos en una oferta que se hizo llegar el fin de semana", agregó el dirigente.

Según Emol, Mayne-Nicholls fue el vocero de ByN, mientras que por parte del plantel fueron Juan Manuel Insaurralde, Pablo Mouche y Miguel Pinto. Asistieron a la Inspección del Trabajo, pero no ingresaron a la junta: Esteban Paredes, Julio Barroso y Matías Zaldivia. El ex presidente de la ANFP profundizó la situación: "Si no hay acuerdo en que el 100% del retorno es imposible, no seremos capaces de avanzar y habrá que seguir en el marco de la ley, ha sido desgastante para todos. No es una situación grata para nadie", sostuvo el directivo.

Luego, Mayne-Nicholls admitió que en los últimos días le presentaron al plantel una nueva propuesta y que ellos respondieron con otra oferta. "Ellos presentaron una contrapropuesta, agradecimos de dialogar con respeto, pero la contrapropuesta la piedra de tope es el 100%, es imposible garantizar ese total de reembolso", indicó. "Me imagino que tendrán razones profundas para mantener su postura, nosotros también, estamos garantizando el trabajo a la gran mayoría de la institución. Necesitamos certezas y retornar el 100% es imposible", sentenció.