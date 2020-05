Esteban Paredes y el caso sueldos: "Nosotros luchamos por lo justo"

15:52 El delantero se refirió al reembolso del 100% de los descuentos de sus salarios que están solicitando, mientras que ByN afirmó no está en condiciones de devolver el total. La concesionaria propone un 80% de devolución.

Esteban Paredes, delantero y capitán de Colo Colo, se refirió este lunes a la postura del primer equipo albo luego de una nueva reunión sin acuerdos con la directiva de Blanco y Negro en lo que dice relación con la rebaja de sueldos.

Mientras la concesionaria ha entregado propuestas de cierto porcentaje de devolución (hasta un 80%) hasta el año 2023, el plantel del elenco popular quiere que se reintegre el 100% de lo descontado y que ello ocurra durante el 2021.

El ‘7’ del ‘Cacique’ sacó la voz por los jugadores. "Ya llevamos varias semanas negociando. Los jugadores, además de los trabajadores, luchamos por lo justo. No le queremos robar ningún peso al club, no es nuestra intención. Sólo llegar a un acuerdo. Se ve un poco más de lo que se está hablando y esta negociación es para llegar a un buen acuerdo y ver lo mejor para ambos", indicó.

"Como equipo, como plantel hemos decidido tener una reunión entre todos para evaluar la situación. Igual lo vemos difícil, lejano, el plantel está muy firme. Pueden variar las opiniones de acá a mañana o al miércoles. Vamos a exponer la negociación que se hizo hoy para ver qué opinan los compañeros”, añadió.

Incluso, el goleador histórico del balompié nacional dio a conocer una determinación que tomó plantel durante estos días de tira y afloja con la regencia. “No estamos dispuestos a cobrar los premios de la Libertadores. Eso ya es ayudar al club, es ceder en un porcentaje alto, no voy a dar la cifra. Lo mismo una parte de la Sudamericana que no queremos cobrar. Estamos cediendo bastante, estamos dando mucho plazo a la dirigencia para que cumpla con el 100% de la devolución. Estamos dispuestos a dar uno, dos, hasta tres años", reveló.

Para finalizar, Paredes señaló a título personal que "la gente no sabe la realidad. Somos trabajadores. Yo llevo 11 años en la institución, no me voy a ir con un finiquito. Hay muchos trabajadores que llevan 20 años y se van con un finiquito que les puede servir a la larga. Pero nosotros nos quedamos ahí, tenemos 40 años más para vivir y las remuneraciones nos sirven como a todos".