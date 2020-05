Manuel Iturra recordó con medio español anécdotas y alabó a hinchada de la 'U'

Luego de oficializar su retiro del fútbol profesional, el exmediocampista nacional Manuel Iturra destacó algunas anécdotas durante su carrera de 17 años y apuntó a la barra de Universidad de Chile como “la más fiel de todas”.

El ‘Colocho’ dio una entrevista al diario español Marca y allí recordó dos anécdotas que lo marcaron en el profesionalismo: Una con el español Xavi y otra con el brasileño Neymar.

“Con Xavi Hernández tengo una anécdota. Estuve todo un partido tocándole. Él me dijo: ‘Qué haces, Itu?’. Yo le contesté: ‘A ver si se me pega algo de tu calidad’. Y me dijo: ‘Pero si tú vas sobrado’. Yo le repliqué: ‘No seas mentiroso'”, indicó.

Con la actual estrella del PSG francés, en tanto, el oriundo de Temuco señaló que “fue una situación bastante peculiar. Neymar acababa de llegar a España. Tenía fama de fingir faltas y, en una jugada, chocó conmigo y terminó exagerando. Vino, y me insultó, pero no pasó nada más. Eso sí, producto de ese altercado con Neymar, un compañero de mi vestuario me vino a increpar. Me dijo que yo ensuciaba los partidos, y eso que íbamos ganándole al Barça. Casi nos fuimos a las manos“.

Por otro lado, Iturra tuvo positivos conceptos para la hinchada de la ‘U’, asegurando que es la más leal de todas pese a jugar en muchos clubes durante su carrera (Uniao de Leiria, Real Murcia, Málaga, Granada, Udinese, Rayo Vallecano, Necaxa, Villarreal y Maccabi Haifa).

“No hay discusión. Me quedo con la de la ‘U’, la afición de mi club, y la más fiel. La del Rayo no se queda atrás tampoco”, expresó.

Para finalizar, el ahora exvolante realizó un resumido balance de su paso por el fútbol profesional. “De 0 a 10. Me pongo un 10, seguro. En mi vida pensé que podría haber jugado donde jugué. Cuando empecé en esto, nunca, ni en los mejores de mis sueños, me imaginé jugar en Primera División en España, en México… Todo ha sido producto del esfuerzo y la constancia. Hay que ser realistas: no fui un gran dotado en lo técnico, pero fui muy apasionado y muy cabezota”, sentenció.