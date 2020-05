La FIFA habría suspendido el premio The Best 2020

14:02 Medio español afirma que no se realizará el evento que tiene a Messi como el principal ganador de 2019.

La FIFA habría decidido suspender la Gala de Milán y dejará sin dueño el galardón que en 2019 lograra Lionel Messi.

Según publicó el diario Marca, la entidad que rige a fútbol mundial, decidió que este año no se realizará The Best 2020, cuyo proceso comenzaba en julio, pues aún hay incertidumbre sobre si se podrá reanudar el fútbol y cuándo se podrá realizar.

Según la publicación, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, considera que los miles de víctimas mortales de la pandemia hacen poco ética una fiesta del fútbol tras lo sucedido en los últimos meses sin una fecha de final a la vista todavía.

El otro evento deportivo, que define al Balón de Oro, otorgado por France Football no hay noticias aún. Este premio también tiene como ganador a Messi y se entrega en diciembre.