Jorge Segovia: "A la vista de lo que se sabe, Jadue no era decente. Yo no era su sostén"

El empresario español Jorge Segovia, propietario de la Unión Española, se refirió en conversación con Radio ADN a la situación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), donde el presidente Sebastián Moreno, perdió el apoyo de su directorio, y presentará su renuncia ante el próximo Consejo de Presidentes.

Segovia, dijo que en la dirigencia de Moreno "ha existido falta de caracter" y acusó que "se han tomado decisiones arbitrarias, se han incumplido mandatos de Consejo de Presidentes".

El dueño del club de colonia recordó la definición que decidió la ANFP entre su equipo y la U, para optar al cupo de Chile 3 en Copa Libertadores, encuentro al que los hispanos no se presentaron. "Moreno le regaló a la U ir a la Libertadores, le ayudó a evitar el descenso, eso es favor por favor, es notorio, es una pena", dijo.

Respecto de quién debe liderar el organismo del fútbol profesional chileno, Segovia dijo que "que hubiese un presidente decente, me sentiría conforme. Que tenga capacidad de gestión. Que sea un presidente decente y que trabaje”.

El propietario del elenco hispano también tuvo palabras para el ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, de cuyo directorio formó parte por un lapso.

"A la vista de lo que se sabe, Jadue no era decente. Yo no era su sostén, yo no pude asumir por un manejo interno turbio, a partir de ahí surge Jadue desde una votación de clubes donde Unión se abstiene (...) cuando sale elegido Jadue yo no estoy en su directorio, después se me pide por parte de varios presidentes que entre al directorio, pero yo decido entrar por un período transitorio. En ese tiempo las cosas se llevaron correctamente".