Carlos Caszely: "Soy el primer chileno con tarjeta roja, estoy en el Record Guinness"

Minuto 67 del primer partido de Chile en el Mundial de Alemania 1974 ante la República Federal. La Selección intenta un ataque por el medio con Carlos Caszely pidiendo la pelota de espaldas al arco rival. Cerca de él, y como durante todo el partido, estaba el defensa Berti Vogts, quien lo salió a achicar con una entrada que pudo haber sido falta al tocar al nacional y el balón. Pero no se cobra y Caszely reacciona en el acto devolviendo una patada entre la cintura y las piernas de Vogts, quien se revuelve de dolor en el suelo.

Ante la silbatina general el árbitro turco Dogan Babacan llamó al delantero, quien, manos en la cadera, vio cómo se convertía en el primer jugador en la historia en recibir una tarjeta roja en un Mundial.

Aunque la medida se había implementado en México 1970, la cautela de los jugadores lo impidió en esa cita. En Alemania Caszely hizo historia y esa postal podrá ser recordada mañana, ya que el Canal del Fútbol transmitirá este viernes y el sábado los encuentros de Chile en el Mundial de 1974.

"Soy el primer chileno con tarjeta roja, estoy en el (libro del) Record Guinness, así que siempre me van a estar nombrando. Como saben, jugar un Mundial es maravilloso, en esa época eran 16 equipos", dijo a radio Agricultura.

Sobre su nivel durante ese torneo, reconoció que estuvo lejos de lo esperado. "Fracasé, un goleador que no hace goles en un Mundial es un fracaso, pero Berti Vogts me pegó como 20 patadas antes y el árbitro turco me expulsó a la primera. Es un orgullo por estar en un Mundial, pero lo pasé mal por no haber hecho goles".

Caszely también valoró que la transmisión de torneos antiguos ha significado que "los jóvenes se den cuenta que no todo parte con Alexis (Sánchez), (Arturo) Vidal y (Claudio) Bravo".

Mañana el CDF transmitirá a las 20:20 el primer partido de ese grupo 1 ante la Alemania Federal. El sábado, desde las 16:00 horas, será una maratón con los tres duelos: ante Alemania Federal, Alemania Democrática y Australia.