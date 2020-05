Sulantay detalla cómo se forjó el respaldo que recibe de Vidal

Arturo Vidal encendió la polémica otra vez, y lanzó un dardo a Marcelo Bielsa. Pero esta vez usó una frase de José Sulantay, el DT con el que consiguió el tercer lugar en el mundial juvenil de Canadá en 2007. “En Chile le besaron los pies, pero nunca ha ganado nada en el extranjero”, dijo el coquimbano. El volante agregó en la publicación: “Alguien que dice las cosas de frente”, junto a unos emojis de unas manos aplaudiendo.

Sulantay, en medio de la cuarentena, respondió al llamado de hoyxhoy y agradeció el respaldo. Eso sí, contó que no todo fue armonía entre ellos. “Siempre me han respaldado los muchachos aunque yo les llamé la atención muchas veces, incluso a Vidal. En algunos momentos él tenía cosas negativas, pero siempre fue líder. Mientras yo los entrenaba, les cambié la mentalidad totalmente. Yo siempre lo ponía”, explicó el DT.

“Esa es una historia que no se ha repetido y se ha reconocido poco”, apoyó el entrenador.

Él dice que cree que hubo un aspecto clave para entender el comportamiento de cada uno, cuando todavía eran unos jóvenes futbolistas en formación. “Me di el trabajo de estudiar a los muchachos, de dónde venían, sus barrios, sus vidas cómo eran. Vidal venía de una familia de 5 hermanos y su madre trabajaba para todos. Él prácticamente manejaba su casa”, explicó el entrenador

Incluso, recuerda que mientras estaban en Canadá pasó rabias con el oriundo de San Joaquín. “Yo le llamaba la atención mucho, pero mucho, porque a veces llegaba atrasado y arrastraba a otros compañeros. Una vez estábamos en Canadá, me había conseguido una cancha para entrenar y no aparecía en el bus, ni (Cristián) Suárez. Llegaron después, no sé cómo, porque no sabían hablar inglés, pero llegaron como 20 minutos tarde”, contó el exDT de Cobreloa.

Sulantay coincide en que Vidal era desordenado tácticamente: “Se lo llevaba mucho el balón. Donde estaba la pelota, ahí iba. Se salía de puestos que eran claves. Una vez lo ocupé de último hombre y otra de lateral, porque no tenía”. Por lo mismo le tuvo que buscar una posición que, cree, es en la que más rinde el seleccionado. “Él jugaba de mediocampista con (Gary) Medel y con (Mauricio) Isla. A (Carlos) Carmona lo ponía de lateral izquierdo, porque teníamos muchos en el mediocampo. Y como Vidal no cumplía mucho, dejé a Gary con Isla de contención y a él más adelante, suelto, libre, porque hacía hartos goles, pateaba muy bien al arco y cabeceaba muy bien”, agregó.

Sin embargo, Sulantay tiene a un favorito como el mejor jugador de la historia de Chile. “No ha habido ningún jugador más grande que Elías Figueroa, pero Vidal está muy cerca de su altura. Tampoco podemos dejar de lado a (Marcelo) Salas, que es ídolo en River, y tampoco a (Iván) Zamorano. Entre los cuatro mejores está, porque no sólo se ha jugado bien, se ha mantenido. Lleva más de 10 años, es un jugador que tiene la categoría para estar ahí”, cerró.