Justo Villar: "La última vez que me sentí importante fue estando en Colo Colo"

El ex arquero paraguayo Justo Villar volvió a referirse a su paso por Colo Colo, camiseta que defendió de 2013 a 2’17, mostrando su gratitud al ‘Cacique’ al asegurar que la última vez que sintió importante fue en la tienda alba.

Pese a que su salida del elenco popular fue polémica, el otrora seleccionado paraguayo presenta un enorme cariño por la institución más ganadora del balompié nacional.

“Yo me lesioné dentro de una cancha, jugando por Colo Colo. La fecha no se me olvida, porque suelo comentar que prácticamente mi retiro del fútbol fue en Colo Colo, desde ahí en más no volví a jugar como yo hubiera querido”, indicó en diálogo con LUN.

“Entonces recuerdo el último partido que jugué y me lesioné, el clásico ante Católica, y cuando me vine también, porque para nosotros en ese momento fue un poco complicado. La última vez que me sentí importante fue estando en Colo Colo, jugando, así que esa gratitud la voy a tener siempre con la gente”, añadió.

Además, el oriundo de Cerrito aseguró haber celebrado el gol de Esteban Paredes, capitán del ‘Cacique’, que le permitió convertirse en el goleador histórico del fútbol chileno.

“Fue el 2 a 1 y salté. Cuando hacen el gol sabía que era él, porque el único que podía estar en el lugar donde tenía que estar para esa pelota era él”, señaló.

Para terminar, Villar no descarta la opción de volver a Colo Colo en un cargo técnico o directivo. “Nunca me pongo un objetivo, porque se van a ir dando. No me cierro a ninguna opción. Si me toca la posibilidad de ir en algún momento allá, no lo pensaría mucho, porque sé que allá me siento muy bien. Hoy me siento feliz en la Selección (como director deportivo)”, sentenció.