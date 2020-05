Gonzalo Mall y su título en el PES: “Mis compañeros me reclamaban porque no los ponía”

Gonzalo Mall (28) se convirtió en el mejor jugador de PES, del torneo que organizó la ANFP en medio de la cuarentena por el coronavirus. El arquero de Curicó dejó en el camino a Universidad de Chile, Iquique, O´Higgins y en la final venció a su rival más difícil, que representaba a Coquimbo. “Al que más me costó ganarle fue a Dani Retamal, porque me conocía muy bien, habíamos jugado antes. Cuando fuimos compañeros en Coquimbo y aprendimos juntos a jugar PES, así que ya me conocía bien”, contó a SoyChile el meta.

Según relata, dedica entre 5 y 6 horas a jugar videojuegos. El equipo con el que más le gusta jugar es con el Liverpool, disputa partido en línea con sus amigos. También con un equipo que se llama Leyendas del PES.

El título lo consagró como el experto entre los futbolistas, y recibió reconocimiento del plantel y de los dirigentes.

- Este sería el primer título de Curicó en Primera División, ¿qué te dijeron tus compañeros?

-Sí, me molestaban un poco porque no me tenían mucha fe, bueno yo tampoco. Me mandaban mensajes antes de los partidos y después. Algunos bromeaban porque no los ponía. Pero fue entretenido, lo pasamos bien. Los dirigentes me felicitaron y me entregaron la copa, así que todo bien.

Sus recuerdos con Claudio Bravo

El arquero también relató cómo fue cuando entrenó con Claudio Bravo: el excapitán de la Roja llegó a Magallanes y realizó trabajos físicos por unos días y ahí tuvieron la oportunidad de conversar. “Fue bonito, hace dos años creo que fue. Nos corregía, nos ayudaba harto. Nos contaba la forma de entrenar allá (en Europa). Yo le preguntaba si era muy diferente y siempre tuvo muy buena disposición a contestar todas las preguntas que les teníamos los jugadores”, sostuvo.

Por último, contó lo difícil que resulta entrenar en medio de la cuarentena. Dijo que lo hacen por la aplicación Zoom “todos los días con el grupo y después nos separamos los arqueros. Es complicado, porque uno es arquero y lo que más quiere es caer al suelo y yo no tengo pasto (en la casa). Caigo en el cemento, así que pongo unas colchonetas o goma eva. He tratado de hacerlo lo mejor posible, peor hay realidades que son totalmente distintas”, cerró.