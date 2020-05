Vidal criticó mención en autobiografía de Chiellini: "No me parece estar contando cosas. Hay códigos"

El mediocampista nacional Arturo Vidal habló este jueves de la acusación que le hizo el italiano Giorgio Chiellini en su autobiografía. El defensor de la Juventus, quien coincidió con el chileno en la ‘Vecchia Signora’, aseguró que el ‘King’ tiene problemas con el alcohol.

Frente a esto, el hoy volante del FC Barcelona declaró en un Live de Instagram que "él me lo aclaró, me escribió después y me dijo lo que había pasado. Él cuenta esa historia, que a mí no me parece contar cosas privadas que uno hace, porque uno no lo hace solo, siempre está con más gente y sacar cosas íntimas es complicado”.

Además, el formado en Colo Colo indicó que "los periodistas se van en lo peor, van a buscar el tema del alcohol, porque saben que una vez tuve un problema con lo del Ferrari y no sé porque siempre la prensa chilena se va por esas cosas, que creo que no son buenas, porque Chiellini también me explicaba que dijo muchas cosas y la demás gente no se dio cuenta o los periodistas no lo colocan… de que soy un campeón, que he ganado muchas cosas, que soy un líder”.

Luego, siguiendo en la misma línea, el bicampeón de América con la ‘Roja’ señaló que "en todos lados hay códigos, pero estos son códigos que son complicados. Aparte no es una cosa de que yo me estoy arrancando de una concentración, o yo me estoy arrancando de un entrenamiento, no, esto es algo que es con permiso, que se puede hacer, que te dicen tienes tiempo, puedes salir, puedes disfrutar, pero mañana entrenamos a esta hora y tienes que estar ahí. Uno es persona, aparte del fútbol uno es ser humano, al igual que cualquier persona”.

"Cuando me toca hacer otra cosa yo lo aprovecho, porque soy igual a los demás, si tengo que salir al supermercado, si tengo que… no sé, estar con mis amigos, comerme un asado, quedarme concentrado encerrado, lo hago. Yo disfruto mi vida al máximo, disfruto cada momento de mi vida y por eso soy feliz, cuando tengo que respetar y cuidarme, lo hago. La vez que me equivoqué, lo he pagado, pero después he dado vuelta la página y me he levantado y salido adelante, pero esas cosas de andar contando no me parece", sentenció.