Nicolás Castillo: "Hoy le doy más importancia a la vida"

El delantero nacional Nicolás Castillo contó la pesadilla que vivió debido a la trombosis postoperatoria sufrida en su pierna derecha, problema que lo tendrá un año fuera de las canchas, y se refirió a la opción de volver a defender la casaquilla de Universidad Católica.

En diálogo con ESPN Nexo, el ariete de los registros del América de México declaró que "en las primeras tres operaciones siempre estuve con atención en la clínica, la única que sentí fuerte fue cuando me dieron de alta y la pierna me sangraba mucho, perdí cerca de dos litros y medio de sangre. La vi bastante difícil, fue muy duro".

"Debía operarme del cuádriceps, era una operación sencilla, y en el postoperatorio pasó lo que sabemos (trombosis). Sentía que la pierna me quería explotar. No sentía el tobillo, me asusté mucho y cuando llega una doctora, solo escuché 'salgan todos' y ‘quirófano’", agregó.

En la misma línea, el jugador de 27 años señaló que "la lesión que me operé primero fue por no haber parado pese a que tenía una lesión, entonces es un aprendizaje que me llevo para toda mi vida”.

Para terminar el complejo tema de la trombosis sufrida, el oriundo de Renca dijo que "hoy le doy más importancia a la vida. Yo era muy autoexigente conmigo mismo. Antes jugaba mal y estaba toda la semana pensando en el partido. Vivo la vida más alegre, con mi familia, y eso es lo que más valoro”.

Por otro lado, el ‘Nico’ exteriorizó su deseo de volver a defender la camiseta de Universidad Católica, cuadro donde se formó y con el que ganó dos torneos locales, más una Copa Chile y una Supercopa nacional.

"Nunca voy a transar Universidad Católica porque es el equipo de mi vida, el amor de mi vida. Me encantaría volver y demostrarle el amor que uno le tiene”, expresó.