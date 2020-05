Falleció Luigi Simoni, entrenador de Iván Zamorano en el Inter de Milán

El ex futbolista y ex entrenador italiano Luigi 'Gigi' Simoni, que dirigió al Inter de Milán en la consecución de la Copa de la UEFA de 1998 y al ex delantero chileno Iván Zamorano, falleció este viernes en la localidad de Pisa a los 81 años, ha confirmado el club 'nerazzurro'.

"Nos dejó hoy, 22 de mayo. Una fecha que no es casual, la fecha más interista de todas", señaló el club, en referencia al día de consecución del único triplete de su historia, el de 2010. "Recordaremos y extrañaremos todo sobre Gigi Simoni. Su forma de ser, en primer lugar. Una forma de vivir, la vida y el fútbol; también su fútbol era así: humilde pero funcional, capaz de aprovechar al máximo lo que tenía a disposición", continuó.

Simoni recaló en el banquillo 'nerazzurro' en 1997, el mismo año en el que también llegó Ronaldo Nazário, una dupla que "permanecerá en los corazones de todos, no solo de los aficionados del Inter". "Vivieron una relación paternal, la benevolencia hacia un futbolista especial. 'Aprendí más de él que él de mí en esa temporada', le gustaba decir a Simoni. Una frase que explica mucho sobre la persona que ha sido", destacó la entidad transalpina.

Ese año, el 6 de mayo de 1998 en el Parque de los Príncipes, los goles de Iván Zamorano, Javier Zanetti y Ronaldo dieron al Inter su tercera Copa de la UEFA, una temporada en la que el equipo fue subcampeón de la Serie A.

En su carrera como jugador ganó una Copa de Italia con el Nápoles y la Serie B con el Genoa. En el banco, además de la Copa de la UEFA con el Inter, logró la Copa Anglo-Italiana con el Cremonese y ganó cinco campeonatos en la Serie B -tres con el Genoa, dos con el Pisa-.

"Lo recordaremos así, con su cabello blanco, en nuestro banquillo, mientras disfrutaba con una sonrisa de la magia de Ronaldo, rodeado del orgullo y el cariño de los aficionados del Inter. Ciao, Gigi, te extrañaremos", concluyó el club.