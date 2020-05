Roberto Cereceda recordó el doping positivo que perjudicó su carrera

Roberto Cereceda, lateral de O’Higgins de Rancagua, recordó el doping positivo que dio el año 2010 jugando por Colo Colo, hecho que le cerró las puertas del extranjero cuando estaba en su mejor momento futbolístico.

Tras el partido del ‘Cacique’ contra Universitario de Sucre por la Copa Sudamericana, disputado el 17 de agosto de 2010 en Bolivia, fue sometido a un control de dopaje que terminó arrojando positivo en consumo de cocaína. El resultado fue confirmado en un segundo análisis a la muestra realizado el 7 de octubre. El defensor recibió seis meses de castigo de parte de la Conmebol.

Ante esto, el ‘Eléctrico’ declaró a Las Últimas Noticias que “estaba pasando mi mejor momento y me castigaron por dopaje, lo que me impidió ir al Zaragoza o a la Real Sociedad. Sufrí mucho porque me tomé un té en Bolivia y me castigaron. Eso también me llevó a no seguir en Colo Colo”.

Además, Cereceda contó cómo quedó fuera del proceso en la ‘Roja’ para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, donde finalmente Jean Beausejour y Marco Estrada le ganaron el puesto por la banda izquierda.

“(Marcelo) Bielsa me citó a su oficina en Juan Pinto Durán y me dijo que quedaba fuera del plantel que iba al Mundial de Sudáfrica 2010. Yo lo presentía. Después del partido con México, previo al Mundial, varios perdimos el puesto. Incluso en un partido me nombró capitán”, indicó.

“En la charla previa preguntó si alguien tenía algo que decirme. Nadie dijo nada. Fue buena onda el profe”, complementó.

El lateral de 35 años también tuvo palabras para el autogol que hizo en el superclásico del año 2014, defendiendo a Universidad de Chile. Cuando se jugaba el minuto 30 de partido, Cereceda intentó despejar un centro de José Pedro Fuenzalida que terminó al fondo del arco que defendía Johnny Herrera. Fue el único tanto del encuentro.

“Me costó ganarme al hincha de la ‘U’. Había hecho un centro a Guillermo Marino cuando anotó el 2-1 ante O’Higgins en la final y después fuimos a penales, pero igual era resistido por la hinchada. Y cuando ya estaba en lo mejor, me mando ese terrible autogolazo que le dio la victoria a Colo Colo”, indicó.

“Me quería morir. Ese día me demoré como una hora y media en salir del estadio. Al final me fui de la ‘U’, aunque el profesor Lasarte me quería en el equipo. Partí a Figueirense, pero eso es otra historia”, sentenció.