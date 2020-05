Johnny Herrera dijo que si Díaz e Isla quieren volver a la U deben hacerlo con un buen rendimiento

16:29 El portero afirmó que es momento de cumplir y dejar de hacer promesas. También advirtió que si prefieren irse a otros equipos por un poco más de dinero, entonces "no querían tanto" llegar al club.

Johnny Herrera se refirió a las declaraciones de Marcelo Díaz y Mauricio Isla, quienes han comentado públicamente su intención de vestir la camiseta de la U en el corto plazo. “En cuanto a Marcelo (Díaz) y Mauricio (Isla) que vayan a la U, que hagan el esfuerzo. Yo vengo escuchando esto hace cuatro años, basta de las buenas intenciones y a concretar, porque si me ofrezco y viene otro club y pone dos pesos más y me voy a ese club, es que tanto no lo quería”, dijo el ídolo azul.

Luego los emplazó a cumplir con la oferta. “Menos promesas y vamos a cumplir. A mí me encantaría ver a esos jugadores en la U para que nuestra querida Universidad de Chile esté donde merece, peleando el campeonato y dejando atrás el par de años malos que ha tenido en este último tiempo”, añadió.

Y no sólo eso, el actual meta de Everton de Viña del Mar aseguró que «si estás en condiciones de volver, bienvenido. Tienes que estar en un peak de rendimiento, no puede ser solamente por amor a la camiseta», recalcó.

Por último, lazó un mísil a los dirigentes: “Aunque a algunos no les guste, siempre voy a estar en la historia del club. Por ser el más ganador en la historia del club, siempre voy a estar en un rinconcito”.