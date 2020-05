Claudio Maldonado: "Fue un sueño vestir la camiseta de Colo Colo"

El ex mediocampista nacional Claudio Maldonado calificó como “un sueño” el vestir la casaquilla de Colo Colo en su carrera y recordó el buen trabajo realizado con Héctor Tapia en la Copa Libertadores de 2018, cuando como dupla técnica llevaron al ‘Cacique’ a los cuartos de final.

En diálogo con el sitio oficial del club albo, el oriundo de Lontué declaró que defender al elenco popular “fue un sueño. Desde niño soñaba con vestir la camiseta de Colo Colo y poder lograrlo fue más que un sueño realizado. Fue lo mejor que me pudo pasar porque después de vestir esa camiseta vinieron muchas cosas más en mi carrera”.

Además, el ex jugador de Sao Paulo y Cruzeiro no apuntó a un hecho puntual que marcara su paso por los albos. “Todos los momentos que viví son buenos recuerdos. Cuando llegué con 11 años, cuando me fui el año 2000 y cuando volví el 2014. Uno ha vivido mucho tiempo en el club y uno ya sabe como es estar ahí“, dijo.

Consultado por su aventura en la tienda de Pedrero como ayudante técnico de Héctor Tapia, Maldonado rememoró la Libertadores de 2018, cuando fueron eliminados en cuartos a manos de Palmeiras.

“Me hubiese encantado, en mi última etapa como ayudante técnico, poder avanzar un poco más en la Copa Libertadores cuando fuimos eliminados por Palmeiras. Creo que lo mejor es que hubiésemos tenido un par de jugadores más, para dar un equilibrio mejor al equipo“, aseveró.

Para terminar, el ex volante no escondió su deseo de dirigir al club donde se formó y debutó profesionalmente en el año 1998. “Uno siempre quiere desafíos y si uno de esos es volver para dirigir a Colo Colo estaría muy feliz“, finalizó.