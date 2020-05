El Matador recordó su paso por River: "Fue uno de los equipos más grandes en los que jugué"

El ex delantero nacional Marcelo Salas recordó este lunes su exitoso paso por River Plate de Argentina, club que defendió en dos períodos, afirmando que “fue una de las épocas más importantes de mi carrera”.

El ‘Matador’ es un ídolo de la afición ‘millonaria’, principalmente por su primer paso por el club. De 1996 a 1998, el hoy presidente de Deportes Temuco ganó cuatro títulos y presentó un destacado registro de 31 goles y 22 asistencias en 68 partidos.

Posteriormente, en el 2003, regresó al popular club trasandino y allí ganó el Torneo de Clausura 2004.

Consultado por su paso por la tienda de la banda sangre, el mundialista en Francia 1998 declaró en diálogo con radio ADN que “sin duda fue una de las épocas más importantes de mi carrera. Fue bueno compartir también con compatriotas en ese momento estaba Pellegrini al mando de River, que salimos campeones. La verdad que muy contento y orgulloso de pertenecer a la historia del club”.

Además, Salas contó que “en ese periodo estaba la incertidumbre de que podía pasar con un jugador chileno en Argentina. Tenía mucha confianza que me iba a ir bien y menos mal que tomé esa decisión de ir y jugármela así que muy contento. No me costó mucho, en ese tiempo mi representante tenía como a 4 o 5 jugadores en River y la verdad que fui muy bien recibido. Por la cercanía y la afinidad con los más jóvenes por supuesto, el caso de Marcelo Gallardo Juan Pablo Sorín, con Juanpi estuvimos hablando al otro día y fue el quien me llevó al hotel, me llevaba a los primeros entrenamientos”.

Para terminar, el también ídolo de Universidad de Chile no dudó en señalar a River como uno de los clubes más importantes del orbe, ganador de 36 títulos locales y cuatro Copa Libertadores.

“En Argentina hay una frase muy clara que es: ‘El más Grande’ tuve la oportunidad de vivirlo desde adentro y si, River es una de las instituciones más grandes en las que he estado. Sin duda es uno de los grandes de Latinoamérica y del mundo”, sentenció.