Francisco Rojas y conflicto en Colo Colo: "Los jugadores no están trabajando"

El ex lateral Francisco Rojas se refirió este martes a la disputa entre la dirigencia y el plantel de Colo Colo por el tema de la rebaja de sueldos, apuntando que los jugadores “no están trabajando” en la actualidad.

El mundialista en Francia 1998 espera un pronto arreglo en el tema por el bien del club. "No quiero quedar bien por un lado y por el otro, entre los jugadores y el directorio, pero esta pandemia ha hecho que no vuelva el campeonato y más encima hacen entrenamientos online, que no genera dinero al directorio", indicó a radio Cooperativa.

"Claro que hay una situación compleja, tienen que solucionarlo por el bien del club. Los jugadores tienen que acceder y llegar a un buen entendimiento y acuerdo, estamos recién empezando con esta situación y no sabemos cuándo va a volver el campeonato", agregó.

Además, el recordado ‘Murci’ señaló que "a nadie le gusta que le saquen el sueldo, hay que ser honestos y transparentes... yo creo que (los jugadores) no están trabajando, están haciendo sus ejercicios o clases online, que no es lo mismo”.

"Lo que pasa en el país y mundialmente es difícil. No estamos generando dinero, el club tampoco, los jugadores tampoco están jugando, no hay televisión, partidos, es difícil pagar los sueldos", complementó.