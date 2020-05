Francisca Crovetto fue elegida Premio Nacional del Deporte 2019

Francisca Crovetto, representante nacional del Tiro al Vuelo, fue elegida este martes como Premio Nacional del Deporte 2019.

La deportista de 30 años y medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Lima fue elegida por unanimidad, en una votación realizada de manera virtual por las autoridades del país.

Los participantes de la votación fueron la Ministra de Deportes, Cecilia Pérez; la directora del Instituto Nacional de Deportes, Sofía Rengifo; el diputado Sebastián Keitel; la senadora Yasna Provoste; y el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile, Danilo Díaz.

Este premio consiste en un Diploma de Distinción Deportiva, firmado por el Presidente de la República, y un estímulo económico equivalente a 245 UTM, poco más de 12 millones de pesos.

"Francisca es una deportista ejemplar, con una trayectoria que la avala en una disciplina en la que se requiere una especialización extraordinaria. Nos alegramos mucho por ella que abrazó el tiro skeet desde muy temprano, y que año tras año ha respaldado su decisión con muy buenos resultados y un gran talento", declaró la ministra Cecilia Pérez.

Tras ser oficializada como la ganadora del Premio Nacional del Deporte, Crovetto indicó que "me lo tomo con sorpresa, con una humildad gigantesca, tenemos tan buen material y tuvimos un 2019 tan increíble que no me lo esperaba. Es un honor gigante. Llevo una vida dedicada al alto rendimiento y espero practicarlo por años porque estoy en un deporte muy longevo".

Además de su buen desempeño en los Panamericanos, la skettera ganó el año pasado la presea de plata en la Copa del Mundo de Tiro al Vuelo, en Abu Dhabi, y el bronce en la final mixta.