Faustino Asprilla: "Lo más lindo de mi paso por la 'U' fue su hinchada"

Faustino Asprilla, ex delantero de la selección colombiana, rememoró su paso el año 2003 por Universidad de Chile y no dudó en apuntar a la hinchada del cuadro azul como lo mejor de su paso por uno de los ‘grandes’ del balompié nacional.

El mundialista en Estados Unidos 1994 y Francia 1998 disputó un total de 13 partidos con la ‘U’, con un registro de cinco goles y la misma cantidad de asistencias.

"Mi carrera en la Universidad de Chile fue muy especial. Es un equipo del que me gustó haber sido parte. Tengo buenos recuerdos. Cuando me llamaron yo estaba en Brasil, viajé y me reuní con la gente de la ‘U’. Me gustó el proyecto, la ciudad y todo lo que vi. No hubo ningún problema para firmar el contrato. Fue todo muy lindo", indicó en diálogo con el sitio oficial del club.

Además, el otrora ariete indicó que los mejores recuerdos con la camiseta azul fue "cuando entraba al campo de juego y toda la gente cantaba. Ellos me animaban. Lo más lindo fue la hinchada de la Universidad de Chile porque todos estuvieron siempre ahí cantándome y animándome”.

"Siendo que no llegué tan joven, y era un momento de mi carrera que estaba terminando, la gente me reconoció las cosas que hice y eso lo llevaré siempre en mi corazón", agregó.

Para finalizar, Asprilla le dedicó palabras a la afición del ‘Romántico Viajero’. "Un saludo muy especial a la hinchada de la ‘U’. Los recuerdo mucho y los quiero mucho. Siempre desde Colombia haciendo fuerza para que los jugadores y el Club le sigan dando satisfacción a la mejor hinchada del mejor equipo de Chile. Es lo más grande que tiene Chile”, culminó.