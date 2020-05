Presidente de la Federación de Golf reclama porque Niemann quedó fuera del Premio Nacional del Deporte

15:57 Felipe Bertin sostuvo que el deportista es el mejor de la disciplina en la historia de Chile y no le permitieron competir, según él, porque se quedaría con el cetro.

Felipe Bertin, presidente de la Federación de Golf, se mostró molesto con el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico de Chile (COCh), por la no postulación de Joaquín Niemann al Premio Nacional del Deporte 2019, que finalmente ganó Francisca Crovetto, representante nacional del Tiro al Vuelo.

Bertin aseguró que “es muy importante decir que no quiero aparecer en contra de los deportistas. Francisca Crovetto y el resto, todos, tienen méritos enormes. La Comisión es soberana de elegir a quién quiera, bajo la pauta que dice que por éxitos deportivos o por trayectoria”, según informa La Tercera.

No obstante, agregó que “lo que yo alego es que a Joaquín no le dieron la posibilidad de presentarse. Esta es una opinión mía, creo que no lo postularon porque tenía muchas posibilidades de ganar”.

“Es, lejos, el mejor golfista chileno de la historia, porque con solo 20 años dio logros impensados, jugó la Presidents Cup, tanto es así que el Círculo de Periodistas Deportivos lo eligió dos años, así que tenía todas las de ganar. No sé qué razones hubo, pero creo que no querían que Joaquín se postulara, esa es la verdad. ¿Por qué? Esa pregunta hay que hacérsela a la ministra y, especialmente al Comité Olímpico””, añadió el dirigente del golf nacional.

El directivo continuó indicando que “la ministra (Cecilia Pérez) dijo a radio Agricultura, metiéndonos en el mismo saco a las federaciones de tenis y de golf, que no habíamos enviado postulaciones y da a entender que es culpa de las federaciones. Yo tengo aquí el oficio en el que se hace la citación a las diferentes federaciones, lista en la que no figura la Federación Chilena de Golf y sí la de Tenis”.

Bertin explicó que como el golf no es una de las Federaciones Deportivas Nacionales, “no teníamos cómo saber. A nosotros antes sí nos citaban y este año curiosamente no nos citaron. El reglamento habla de citar a las organizaciones más representativas, pero el Presidente de la República, a través de un decreto, no puede discriminar, creo que eso es ilegal”.

También acusó que desde el COCh le aseguraron que Niemann no fue postulado debido a que no participó de los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Finalmente, no quiso asegurar si con la no postulación se quiso perjudicar a la federación de golf, aclarando que el joven golfista deseaba ganar el galardón, porque “lo que quiere Joaquín es figurar como Premio Nacional del Deporte, quedar en la historia de Chile”.