Nicolás Maturana: "Pensé que Mario Salas me iba a dar más oportunidades"

Nicolás Maturana, mediocampista de Colo Colo, lamentó no haber sido apoyado por Mario Salas durante el paso del ‘Comandante’ por el banco del ‘Cacique’, el que dejó sin éxito a fines de febrero pasado.

Pese a que ambos coincidieron en el Mundial Sub 20 de Turquía, en el año 2013, el también ex estratega de la UC y Sporting Cristal tuvo un trato lejano con el volante.

"Pensaba que Mario Salas era una persona que me iba a dar más oportunidades, pero no fue así. Cuando llegó, ni siquiera me habló. Y me quería mandar al tiro a préstamo", expresó Maturana en un live de Instagram con Rodrigo Tolzen.

”En vez de pelear con él, o ponerme a decirle un par de cosas que yo tuve que habérselas dicho a la cara y nunca se las dije, preferí no tener problema e irme a préstamo a Universidad de Concepción", añadió.

"No sé si son peores técnicos, pero el que no me gustó y me decepcionó fue Mario Salas, por el trato ahora último conmigo. No fue un mal trato, pero pudo haber sido diferente y haberme dado una oportunidad", sentenció el tema Maturana.

En otro punto, el jugador de 26 años escogió a los mejores entrenadores que tuvo durante su carrera. “(Pablo) Guede, (Nicolás) Córdova y (Jorge) Sampaoli. Los tres siempre querían jugar con harta intensidad y presionando, siempre quieren tener un equipo intenso y recuperar pelotas en el terreno del rival para estar más cerca del arco”, apuntó.