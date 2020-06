Jonathan Zacaría por Johnny Herrera: “La manera en que se fue quizás no fue la adecuada”

16:31 El jugador aseguró que hubo conversaciones internas de las que ellos no se enteraron, pero que si quiere volver lo reciben con las puertas abiertas.

Jonathan Zacaría se refirió a la salida de Johnny Herrera de la U, en diciembre del año pasado y afirmó que "la manera en que se fue quizás no fue la adecuada, creo que se debió ir de otra manera, pero lamentablemente no sabemos que pasó internamente. Yo creo que si él tiene ganas de volver, acá lo van a esperar con las puertas abiertas", en una entrevista con el Canal del Fútbol (CDF).

Luego afirmó que el arquero es "un gran jugador, acá lo quieren un montón y es un ídolo. Yo creo que si quiere volver las puertas las tendrá siempre abiertas".

El jugador de la U estaba justo volviendo a las canchas luego de la larga lesión que sufrió cuando se fracturó la tibia y el peroné en junio de 2019. Por lo mismo, tiene la intención de nacionalizarse y así no utilizar el cupo de extranjero. "Mi familia está adaptada a lo que es el país, y uno no descarta vivir acá. Si me nacionalizo el club libera un cupo de extranjero, lo cual es bueno para ellos", cerró.