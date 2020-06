En Escocia aprueban la posible llegada de Claudio Bravo al Celtic

El delantero nacional Nicolás Castillo contó a su compatriota Ivan Zamorano la pesadilla que vivió debido a la trombosis postoperatoria sufrida en su pierna derecha, problema que lo tendrá un año fuera de las canchas, y aseguró que hoy mira el futuro con optimismo.

"Hubo momentos difíciles, días difíciles, no te voy a mentir, uno llora, uno se lamenta, uno se pregunta por qué le pasan esas cosas a uno”, declaró el formado en Universidad Católica en diálogo para Univisión Deportes con el recordado ‘Bam Bam’.

“No pensaba en el futbol, pensaba en dar la pelea con lo que estaba en ese momento, quería salir del hospital, quería poner todas mis fuerzas en estar bien, en estar de pie, caminar, de tener una vida normal y lo del futbol venía después”, complementó.

Además, el campeón de la Copa América Centenario 2016 con la ‘Roja’ expresó que “todos los días me levanto, agradezco a Dios por estar vivo y la meta que tengo es que voy a volver, voy a volver, es lo que tengo presente”.

Para finalizar, el ariete de 27 años agradeció la preocupación constante de su club, el América, y aseguró que en la actualidad solo piensa en lo que viene, que es recuperarse bien y volver a pisar un terreno de juego.

"Ahora que me desean una pronta recuperación, que me tome el tiempo necesario, eso también lo llena de motivación, decir que hay mucha gente que te quiere ver bien, yo quiero volver a jugar, volver a las canchas y darle esa alegría a la gente, no sé si sea algo pendiente, pero sí una meta de volver a la cancha, empezar a jugar de nuevo", sentenció.