Matías Dituro: "Necesitamos al menos seis semanas de preparación"

Matías Dituro, arquero de Universidad Católica, se refirió a lo que será la vuelta a la actividad, que se espera para fines de julio o comienzos de agosto, apuntando que “necesitamos al menos seis semanas de preparación”.

Desde mediados de marzo se encuentra detenido el fútbol chileno debido a la pandemia de coronavirus. Al momento de parar la actividad, el elenco cruzado encabezaba el Campeonato Nacional 2020.

Consultado por lo que será el retorno a las prácticas, el ex guardameta de Deportes Antofagasta y Bolívar de La Paz indicó al CDF que “hemos estado trabajando para cuando nos toque volver a los entrenamientos hacerlo de la mejor manera, pero para competir necesitamos al menos seis semanas de preparación, quizás ocho, pero seis como mínimo”.

“Yo creo que para agosto ya estaré listo para jugar. Ahora estoy corriendo más intenso, y desde la otra probablemente tendré más trabajos de movilidad específica de arquero. De ahí ojalá entrenar normal”, añadió el golero del bicampeón del balompié nacional.

Recordar que el oriundo de Bigand, de 33 años, se sometió el pasado 22 de abril a una operación a la rodilla derecha al presentar desde hace alguno tiempo algunas molestias y dolores.

Frente a la opción de poder defender a la ‘Roja’ en el futuro, Dituro expresó que “es lindo que te nombren como posibilidad en la Selección Chilena, pero siendo realista es muy difícil. No puedo proyectarme de acá a dos años más, que es lo que me falta para la nacionalización, pero es algo que no me planeo ni en corto ni largo plazo”.