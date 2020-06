Tocalli desclasifica el día que unos hinchas lo amenazaron a balazos

El exentrenador de Colo Colo, Hugo Tocalli, contó detalles de su salida del club, al que dirigió entre 2009 y 2010.

El DT argentino reveló que unos hinchas albos ejercieron presiones violentas para que renunciara al cargo, pese a que se adjudicó el Torneo Clausura 2009, en definición con la UC, y clasificó a la Copa Libertadores 2010. Es más, dejó club cuando era puntero del torneo ese año.

"Una vez tuve un auto que me siguió del micro del Monumental a la concentración. Ese auto con esa bandera de 'Tocalli ya se va', me siguió hasta el hotel, cuando me bajé, el auto disparó y se fue", contó al sitio Dale Albo.

El detonante fue la eliminación en primera fase de la Libertadores 2010. El Cacique obtuvo 8 puntos, frente a los 11 de Cruzeiro y los 13 de Velez Sarsfield. Los albos sólo vencieron al modesto equipo venezolano Deportivo Italia. Fue 1 a 0 en el Monumental y 2 a 3 en Caracas.

"Sé que en un comienzo las cosas no salieron bien. La gente no estaba conforme. Pudimos dar vuelta esa situación, clasificar a playoffs, salir campeón y jugar la Copa Libertadores", agregó el argentino, que dirigió las juveniles de Chile y Argentina.

En cada partido la fanaticada exigía su salida entonando el clásico "Tocalli ya se va". La situación caló hondo en el entrenador.

"Entonces fui pensando y me dije: 'No se puede remontar', si después de haber ganado un campeonato, en la Copa si bien nos fuimos en la primera fase, hemos hecho buenos partidos. El equipo va primero, trajimos a Charles Aránguiz, Ezequiel Miralles, Esteban Paredes. Debutó Sebastián Toro, César Pinares. Si pasaron todas estas cosas y no pude convencer a la gente, sin duda, es el momento que me tenía que ir", comentó.