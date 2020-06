Montillo y la preparación para el retorno del fútbol: “Entre cuatro y seis semanas sería lo ideal”

La ANFP informó que el 31 de julio podría volver el fútbol chileno, y que ahora sólo depende de tener la autorización de la autoridad sanitaria para concretar el retorno a las canchas.

El volante de la Universidad de Chile, Walter Montillo, en conversación con SoyTV, dijo que el periodo de adaptación previo al retorno del fútbol debería ser de entre cuatro a seis semanas y relató cómo ha sido el trabajo con el plantel en este periodo de cuarentena. “Entrenamos todos los días a las 10 de la mañana”.

-A veces nos juntamos también en la semana con el cuerpo técnico y nos pasan videos de las cosas que quieren que mejoremos. Es todo teórico, pero me imagino que cuando volvamos a las prácticas mejoraremos esas cosas que ya las tenemos vistas en videos.

-Todo es muy difícil, porque en la parte física no tenemos el contacto sólo estamos corriendo o haciendo algunos ejercicios de fuerza, para no perder los niveles de fuerza que ya teníamos. Pero el contacto físico es a lo que estamos acostumbrados en el día a día y como te entrenas para poder jugar un partido de fútbol profesional. Pero por lo que se está hablando creo que vamos a tener un tiempo de adaptación. No sólo en la parte física, sino que en la parte táctica y técnica.

-Sí, yo creo que sí. Como dijo Hernán Caputto, entre cuatro y seis semanas sería lo ideal. Creo que ese tiempo está bastante bien. En China nosotros teníamos dos meses de vacaciones y cuando volvíamos teníamos un mes o un mes y medio de preparación. Por ejemplo, la U de Chile nunca paró de entrenar, así que supongo que con ese tiempo está más que bien.

Montillo llegó a la Universidad de Chile en enero de este año y firmó contrato hasta diciembre. Su plan era retirarse del fútbol a fin de año, pero la pandemia por el coronavirus cambió sus planes y ahora medita esa posibilidad, aunque no la descarta.

-Sí, lo más probable. Todavía no tengo tan decidido, porque esto de la pandemia por ahí me hace repensar las cosas y verlas a fin de año. Pero a principio de año vine con la idea de firmar un año nada más porque tenía pensado jugar este año y retirarme. Pero bueno, ahora con todo esto que pasó, no sé si se va a reanuda el torneo, no sé si lo vamos a poder terminar este año. Prefiero tomar la decisión un poquito más adelante. Pero sí, es una de las posibilidades.

-No, creo que no. Traté de ser lo más profesional en todo los lugares donde jugué, traté de respetar a las instituciones donde jugué. Me ha tocado ser campeón en casi todos los equipos, entonces no tengo nada que reprocharme. Por ahí, los reproches pueden legar después, cuando deje de jugar. La verdad es que tuve una carrera muy linda y en todos los lugares donde pasé, dejé algo o me llevé algo. Me llevé amigos, gente a la que quiero mucho. Entonces, no me reprocho nada. Tuve una carrera muy linda.

-Sí, me atrevo. Me tocó estar con jugadores buenos y reconocidos a nivel mundial. Si tengo que armar una selección pondría en el arco a Fabio (Deivson) de Cruzeiro, de lateral derecho a Jonathan (Cícero), un chico que jugó conmigo también y después fue vendido al Inter. Después la dupla de centrales puede ser (Mauricio) Victorino con Osvaldo González, que me gusta mucho. Lateral izquierdo a Gilberto, un jugador que estuvo en la selección brasilera que le hizo un gol a Argentina en Copa Confederaciones, pero obviemos esa parte (risas). Jugaría con dos volantes, uno (Héctor) Enrique y el otro, Luca Menozzi. Jugaría abierto por derecha con (Lionel) Messi y abierto por izquierda con Neymar. De enganche, si tengo que jugar yo, juego. Sino, podemos elegir otro (risas) y de 9 jugaría Higuaín.