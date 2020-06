Caputto: "Tener una fecha de regreso al torneo da cierta tranquilidad mental"

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, calificó este viernes como una “tranquilidad mental” el tener ya una fecha de retorno del fútbol chileno, para el 31 de julio, y aclaró que no existe una oferta formal por Fernando de Paul.

Los clubes del balompié nacional, a través de un Consejo de Presidentes remoto, definieron la semana pasada la vuelta de la actividad futbolística para el último día del próximo mes, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

Ante esto, el estratega del cuadro azul declaró en una conferencia de prensa que "tener una fecha de regreso al torneo, da cierta tranquilidad mental, porque te dan ganas de llegar a ella. Nos da posicionamiento, así que ha sido beneficioso”.

"Uno siempre trata de ser optimista, pensar que queda menos para el regreso. Como líder, uno tiene que estar de la mejor manera, pero también tiene que ser auténtico, mostrar si hay momentos en que uno no está bien. Saber que mi familia está bien, o que la familia de los jugadores está bien, te da fuerzas”, añadió.

Respecto al estado psicológico de sus dirigidos, el otrora seleccionador nacional Sub 17 dijo que "nosotros hacemos encuestas cada 10 o 15 días para saber como están. Ahora se va a hacer una general, a nivel de fútbol chileno. Nosotros estamos pendientes (de la parte emocional) de los chicos”.

Por otro lado, Caputto se refirió a la información del presunto interés de Pumas UNAM de México en los servicios del arquero Fernando de Paul.

"Es difícil hablar de supuestos y de cosas que no están concretas. El club no ha recibido nada formal. Sería muy cauto porque no puedo hablar de supuestos", aseveró.

Para terminar, Caputto señaló que la vuelta a los entrenamientos, que sería a fin de mes de levantarse la cuarentenas en la Región Metropolitana, se deberá hacer “progresivamente, con sus recaudos, para evitar lesiones”.

“Vamos a tener la paciencia necesaria cuando vuelva el torneo para entender que va a haber adaptación. Y el que tenga un buen sostén emocional, probablemente va a tener cierta ventaja”, sentenció.