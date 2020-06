Arjen Robben no descarta volver a jugar la próxima temporada

16:41 El ex futbolista aseguró que por ahora no existe esa posibilidad, pero que en el futuro no sabe lo que pasará.

El ex futbolista holandés Arjen Robben, de 36 años, no descartó la posibilidad de volver a los terrenos de juego la próxima temporada, pero aseguró que no lo haría en el Bayern Múnich, el equipo donde colgó los botines hace ahora 11 meses.

El otrora jugador de Real Madrid, Chelsea y PSV, y formado en la cantera del Groningen, se entrenó este viernes de forma particular en las instalaciones del Bayern Múnich, su equipo durante la última década, pero rechazó volver a vestir la camiseta del cuadro bávaro.

"Lamento decepcionarte", dijo Robben a un periodista de Sport1. "Pero la posibilidad de volver al Bayern es completamente imposible. En cuanto a la próxima temporada, nunca se sabe, no voy a decir sí o no", añadió el ex internacional con Holanda, que ya especuló con volver a jugar tan solo un mes después de su retiro en julio de 2019.

Además, Robben explicó que se mudará a su país natal "a fin de mes" y "luego nos veremos pronto", añadió sin ofrecer más explicaciones sobre su futuro. Robben logró 144 goles en 309 partidos con el Bayern y conquistó una Champions, ocho Ligas, cinco Copas y tres Supercopas de Alemania.