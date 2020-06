Pablo Mouche: "Mauricio Isla le puede dar muchísimo a Boca"

Pablo Mouche, delantero de Colo Colo y ex Boca Juniors, se refirió a la opción que el seleccionado chileno Mauricio Isla llegue al cuadro ‘xeneize’, asegurando que sería un aporte.

El ariete albo sostuvo una conversación con el programa argentino ‘Boca de Selección’, de Radio AM 770, y allí entregó su opinión sobre la posibilidad que el ‘Huaso’ arribe a la tienda ‘azul y oro’. Recordar que el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, tiene como prioridad el fichaje del oriundo de Buin.

"A Isla lo conozco y sé lo que puede rendir. Es un jugador de experiencia, de selección, que le puede dar muchísimo a Boca", expresó el jugador que defendió al popular club trasandino de 2005 al 2006 y de 2007 al 2012.

Isla y Mouche coincidieron cuando el primero defendió a la ‘Roja’ y el segundo a la ‘albiceleste’ en el Campeonato Sudamericano Sub 20 de 2007. Allí, ambas selecciones clasificaron al Mundial de Canadá, certamen donde el hoy jugador colocolino no dijo presente.

Por otro lado, el extremo que termina en diciembre contrato con el ‘Cacique’ dejó abierta la puerta a un tercer período en Boca. “Siempre digo que la vuelta tiene que ser de mutuo acuerdo. Estuve cerca en el 2013, 2014. Ojalá antes de retirarme tenga la posibilidad de volver a vestir la camiseta”, dijo.

“Esa experiencia de haber vestido la camiseta de Boca para mí fue muy especial. Fue un club que me dio mucho, que me formó como persona, como futbolista, me hizo disfrutar muchísimas cosas”, finalizó.