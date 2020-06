Angelo Henríquez y su opaco presente en la 'U': "Trato de no pensar en lo malo"

Angelo Henríquez, delantero de Universidad de Chile, se refirió al irregular momento que vivía en la tienda azul antes de la detención de la actividad por el coronavirus, presentando una clara falta de gol, asegurando no tener explicación a su bajo nivel.

El ariete de 26 años ha estado lejos del desempeño desplegado en su primera etapa en el elenco colegial, que le permitió emigrar a Europa en el año 2012. En el Viejo Continente jugó en el Wigan, Zaragoza y Dinamo Zagreb.

Consultado por su amargo momento en el ‘Romántico Viajero’, Henríquez declaró al CDF que “no sé, la verdad no lo sé. Solamente cuento todas las experiencias que he tenido como cosas para aprender. Trato de no pensar en lo malo y trato de mejorar en lo que pueda”.

"A lo mejor no se ha dado que tenga otra temporada tan buena, pero obviamente no se ha acabado. Soy muy joven y tengo mucho para dar, hay que seguir intentándolo todos los años”, complementó.

El campeón de América con la ‘Roja’ en 2015 apuesta al trabajo intenso para cambiar el escenario y poder ser una alternativa para Reinaldo Rueda en el combinado. "Hay que buscar la manera de volver a eso, al gol y estar presente en la selección, de estar en la órbita de equipos grandes”, dijo.

En tanto, el mundialista Sub 20 en Turquía 2013 reveló cuál ha sido su mejor etapa en el fútbol. "El primer semestre que estuve en la ‘U’ y después, una etapa en el Dinamo Zagreb, donde hice muchos goles y me sentía muy bien jugando. Han sido los mejores momentos de mi carrera hasta ahora”, declaró.

Respecto a los títulos que más recuerda, Henríquez dijo que “el primer campeonato que gané con la ‘U’. Fue un semestre muy lindo, llegamos a semis de Libertadores, teníamos la esperanza de ganar la Copa, el semestre fue muy bueno. Está la Copa América también, siento orgullo de participar en la primera Copa América que Chile ganó, no jugué mucho, pero pude estar en la cancha, viví al 100% el torneo completo”.

Por último, ante su salida de la titularidad por decisión de Hernán Caputto, el ‘9’ azul indicó que el técnico “me trató como trata a cualquier jugador. Si no está rindiendo hay que tomar otras opciones, nunca me han excluido. Puede ser un tirón de orejas, porque ve que puedo mostrar más, por eso decidió sacarme”.