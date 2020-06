Patricio Yáñez: "Caszely no era el designado para el penal que falló en 1982"

El ex delantero y hoy comentarista Patricio Yañez entregó detalles del famoso penal errado por Carlos Caszely ante Austria en el Mundial de España 1982, duelo que terminó con triunfo de los europeos por 1-0.

La pena máxima que falló el ‘Rey del Metro Cuadrado’ cumplió hoy 38 años y Yáñez, integrante de ese seleccionado mundialista, se dio el tiempo de recordar el hecho, entregando un sabroso detalle.

“Caszely agarró la pelota, porque el futbolista designado no le quiso pegar. De hecho, cuando le hacen la falta y está en el suelo me dice: ‘pégale tú, porque yo estoy hecho bolsa’. Pero como vio que nadie agarró la pelota él tomó el balón y le pegó”, partió diciendo en radio Agricultura el ex San Luis, Valldolid, Zaragoza y Colo Colo.

Además, el ex atacante indicó que “por código de camarín y respeto a los jugadores no voy a revelar quién era el designado, pero te puedo ratificar que hablé con Caszely hoy temprano y me dijo que él no era el designado para patear los penales”.

Los rumores indican que el designado por el entrenador Luis Santibáñez para patear los penales era Miguel Ángel Neira. Incluso, el ex volante anotó desde los 12 pasos en el cierre de la fase de grupos de ese Mundial, en la derrota 2-3 ante Argelia.