Esteban Paredes: "Gamadiel García ha hecho una gran gestión en el SIFUP"

El delantero y capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, abordó en la presente jornada diversos temas de interés, donde apoyó la gestión de Gamadiel García al frente del Sifup luego de la polémica por el ‘fondo de retiro’ para ex jugadores profesionales.

Consultado por los cuestionamientos a la labor de García por la forma de repartición del bono para los jugadores retirados (desde el 2017), el ‘7’ albo señaló a radio ADN que "Gamadiel García ha hecho una gran gestión en el SIFUP. Faltó un acuerdo para ayudar a los ex jugadores que están en problemas. No todos van a quedar contentos, pero la idea es que nos unamos en vez de ir cruzando palabras”.

Otro punto que tocó el goleador histórico del balompié nacional fue el tema de su futuro en el elenco popular, que aparece complicado tras las tensiones con Blanco y Negro en el caso de la reducción de sueldos.

"Veremos a fin de año qué pasa con mi futuro. No he hablado con Aníbal Mosa. Cuando negociamos, tratamos de arreglar las cosas, pero no tengo rencor con él ni con nadie de la directiva”, expresó.

"Mi señora siempre me dijo que debí haberme retirado el año pasado. Es difícil pensar qué es lo que voy a hacer después de haber estado toda la vida jugando fútbol”, añadió.

Respecto a la fecha inicial pactada para el regreso del fútbol: el 31 de julio, el ariete de 39 años indicó que "se ve difícil que el fútbol vuelva ese día. Llamo a los empresarios a que puedan colaborar con la gente que lo necesita, hay muchos que están sufriendo”.

Por otro lado, Paredes comentó la posibilidad que Gustavo Quinteros -campeón con la UC en 2019- llegue al banco del ‘Cacique’, luego de dejar su cargo en Xolos de Tijuana.

"Gustavo Quinteros tiene buen curriculum, salió campeón acá, muy capaz de tener un equipo grande. Ojalá que el técnico a futuro sea lo mejor para Colo Colo”, aseveró.

Para finalizar, el artillero también sacó la voz para hablar de la realidad país en plena pandemia de coronavirus, con más de 4.000 fallecidos. “El gobierno se complica al decir que nos quedemos todos en casa porque es imposible con tanta gente que ha perdido su trabajo”, dijo.

"Los jugadores no hemos pasado problemas, pero se van los ahorros al no recibir sueldos. Nos metimos en esto y hay que estar más unidos que nunca para salir adelante”, sentenció.