Así será el US Open 2020: con menos jueces, recogepelotas y cuadros

La decisión sobre si una pelota fue buena o mala será tomada por medios electrónicos y no por los jueces de línea durante los partidos de tenis del US Open en Estados Unidos, excepto en los dos principales estadios.

Tampoco habrá un torneo de clasificación para el que será de forma inédita el tercer Grand Slam del año, además de descartar los cuadros de dobles mixtos, juveniles y de silla de ruedas. También habrán tres recogepelotas y no seis en todas las canchas, salvo en los estadios Arthur Ashe y Louis Armstrong, los dos principales.

Estas son algunas de las modificaciones anunciadas por la Asociación Estadounidense de Tenis (USTA) para el torneo de Grand Slam que se realizará en medio de la pandemia del coronavirus en Nueva York, una de las ciudades más golpeadas por el virus durante este año.

El gobierno del estado dio permiso el martes para realizar el torneo en su usual sede en Flushing Meadows, en Queens, entre el 31 de agosto y 13 de septiembre, pero sin espectadores.

Como parte de un arreglo inusual, el Masters 1000 previo de preparación que normalmente se lleva a cabo en Cincinnati se realizará antes, pero en la misma sede del US Open. Otros cambios: el torneo de dobles de hombres y mujeres se reducirá a 32 duplas, en lugar de las habituales 64 y sólo podrán participar tenistas que no jueguen en el torneo de individuales.

Al no realizarse las clasificaciones, los cuadros principales de singles de hombres y mujeres se conformarán en base a los 120 primeros del ranking, más ocho jugadores con wildcards.

Los jugadores podrán tener hasta tres invitados y dos habitaciones en los hoteles designados. Una habitación la pagará la USTA y la otra el propio jugador. También habrá la opción para que los jugadores arrienden una casa afuera de Manhattan si lo prefieren. Eso sí, la USTA no ha decidido exactamente cuántos integrantes de los equipos podrán estar en el lugar.

También el miércoles, las giras profesionales de hombres y mujeres dieron a conocer un calendario "provisional" para reanudar las competencias en agosto, después de la suspensión en marzo debido a la pandemia del Covid.

La WTA indicó que el primer torneo de la gira femenina será el Abierto de Palermo en Italia, a partir del 3 de agosto. La ATP, por su parte, dijo que los hombres volverán el 14 de agosto con el ATP 500 de Washington, certamen en el que también participan mujeres.

La siguiente semana será el Masters 1000 que normalmente se lleva a cabo en Cincinnati tanto para varones como damas. Después de ese torneo y el US Open en Nueva York, la gira se irá a Europa para los Masters 1000 de arcilla en Madrid y Roma antes de Roland Garros en Francia, que partirá el 27 de septiembre.

Pese al calendario propuesto, los jugadores todavía se dividen en sus opiniones respecto a si viajarán a Estados Unidos o no.

Por ejemplo Novak Djokovic, actual N°1 del circuito, dice que todavía no ha tomado una decisión. "No se puede descartar la opción de que no tengamos que hacer cuarentena, eso sería lo ideal (...) Las cosas pueden cambiar en dos meses, así que tengo tiempo. Quiero ver cómo evoluciona el tema".

En la otra vereda, su compatriota Laslo Djere dice que sí participará. "Si realmente está bien organizado, no le tengo tanto miedo al coronavirus. Si no hay cuarentena jugaré, no me imagino quedándome en Serbia y perdiéndome el US Open".

El tenista búlgaro Grigor Dimitrov dio positivo al Covid-19 tras participar del 'Adria Tour' de Novak Djokovic. En la cita compartió con Dominc Thiem, Filip Krajinovic y Dusan Lajovic, entre otros deportistas, a quienes llamó a hacerse el test.

Si bien en un comienzo se habló de dejar fuera la competencia de silla de ruedas en el US Open, tras las críticas desatadas que llevó a Dylan Scott a tildar de "asquerosa" la discriminación, la organización del evento anunció que buscará la forma de realizarlo. La USTA se reunió de forma online con todas las partes implicadas donde reconocieron su error y anunciaron que buscarán la manera de incluir el campeonato en silla de ruedas en la edición de 2020.