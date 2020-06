Arturo Vidal y el jugar sin público: "Es raro, porque no se siente el ambiente"

El mediocampista chileno Arturo Vidal se refirió al regreso del fútbol en España, bajo extremas medidas sanitarias en plena pandemia de coronavirus, reconociendo que “extraña el ambiente” que se genera en las gradas.

El ‘King’ ha alcanzado cierto protagonismo en el retorno de la actividad, vistiendo la casaquilla del FC Barcelona. Fue titular en el reestreno ante el Mallorca, marcando un gol en el 4-0 final, ingresó luego a los 62 minutos en el triunfo 2-0 sobre el Leganés y el fin de semana fue estelar y estuvo durante 77’ en el 0-0 frente al Sevilla.

De entrada, el formado en Colo Colo habló de la vuelta de la actividad en el balompié español, sin público en los estadios debido al Covid-19.

"Es raro, es complicado. Todo lo que pasa antes de empezar el partido son cosas que uno no se imaginaba que podían pasar, todo el protocolo, lo que hay que cuidarse y lo que hay que estar protegidos antes de empeza un partido", expresó el ’22’ de los culé a radio Cooperativa.

"Cuando uno llegaba al estadio la gente lo hacía sentir... el ambiente cambia mucho y ahora no se siente nada cuando entras a calentar, ya no hay pifias ni aliento. Es bastante complicado subir la concentración o tener ganas de entrar al campo, porque no se siente el ambiente y eso es muy importante en el fútbol", agregó.

Además, el bicampeón de América con la ‘Roja’ apuntó que "ahora los partidos son más seguidos y el tiempo que tenemos hay que aprovecharlo al máximo para llegar de la mejor forma al siguiente partido”.

De cara al cruce de mañana ante el Athletic de Bilbao, por la jornada 31 de la liga española, el oriundo de San Joaquín dijo que "va a ser un partido intenso, muy duro, Athletic es un equipo que presiona en todo momento, siempre los partidos con ellos son muy difíciles, así que vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma y mejorar lo que se hizo contra Sevilla”.

Para terminar, Vidal habló del nuevo formato de la Champions League, torneo que sueña ganar desde que estaba en la Juventus. Desde los cuartos de final se jugará a partido único en Lisboa, Portugal.

Recordar que el Barça se encuentra en octavos, ronda que se inició con un 1-1 ante el Napoli en Italia y falta el cruce de vuelta.

"Me gusta, claramente todo va a ser raro por cómo se va a jugar, se va a jugar en agosto, cuando uno está de vacaciones o volviendo, y a un solo partido si es que pasamos contra Napoli. Pero bien, esos partidos me gustan, los que se juegan todo, donde aparecen los jugadores importantes y eso quiero demostrar, ser importante en esos partidos", sentenció.