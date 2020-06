Marcelo Ríos y su renuncia a la Davis: "Creí que iba a tener el apoyo de Massú"

El ex tenista chileno Marcelo Ríos se refirió nuevamente a su polémica salida del equipo chileno de Copa Davis por diferencias con la dirigencia de la Federación Chilena de Tenis, que preside Sergio Elías.

En aquella oportunidad el ‘Chino’, que ayudaba en el aspecto técnico al capitán Nicolás Massú, aseguró que la Federación mintió al afirmar que el zurdo de Vitacura no viajaba a la serie con Suecia, en Estocolmo, por falta de recursos en el organismo. Incluso, el zurdo acusó al directivo de decirle que Cristian Garin había pedido más dinero.

Ahora, Ríos reconoció que esperaba el apoyo de Massú en este impasse, lo que no sucedió.

"Lo pasaba muy bien con el equipo, pero el tipo (Elías) me mintió en la cara, mal. No puede echar al agua a un jugador así. No voy a andar con gente que anda tirando mentiras y más si se las tira a Garin. En vez de decirme la verdad. Sé las da de capitán y presidente. No tiene idea de lo que está haciendo, no tiene idea de tenis. Me pareció que no era lo correcto lo que estaba haciendo. Quizás no soy tan importante en el equipo, porque si quisieran que fuera, otra gente hubiese reaccionado", expresó en diálogo con el sitio Tenis Chile.

"Yo lo conversé con Nicolás, le dije: 'Te equivocaste. Tú deberías haber salido quizás al frente. Eras el único. Tú sabes que está mintiendo'. Pero Nicolás no dijo nada, eso es cosa de él. Yo no me voy a enemistar con él. Yo creí que iba a tener el apoyo de él y no lo tuve. Pero tampoco estamos en mala, yo sé cómo es él y no le gusta estar en problemas. Es el capitán, está con Thiem y no quiere armar conflicto de algo en lo que no está metido", agregó.

El ex número uno del mundo también se dio el tiempo de hablar de Arturo Vidal, bicampeón de América con la ‘Roja’ y actual jugador del FC Barcelona.

"La relación que tengo con él es muy buena, lo encuentro una gran persona. Creo que tenemos cosas en común. La prensa nos ha tratado bastante mal y se ha metido bastante en la vida privada de ambos. La vida personal de cada uno es la vida personal. Si el hueón es bueno para el copete y juega un pedazo de fútbol: ¿Lo vas a seguir criticando? Lo critican, lo critican y va y gana la Copa América y ya nadie se acuerda del Ferrari. Sampaoli dijo que lo que hagan ellos en su vida privada le da lo mismo, mientras me rinda en la cancha. No estoy diciendo que esté bien, pero tanta crítica", apuntó.

Por último, Ríos habló del conflictivo tenista australiano Nick Kyrgios, con quien protagonizó una polémica recientemente. “Lo encuentro un gran jugador. Me gusta, lo encuentro entretenido verlo jugar. Dije que de repente se iba para el otro lado y era demasiado payaso. Sin ninguna mala intención. Es más, lo he saludado miles de veces. Lo que hizo en Roma de tirar sillas, debería estar suspendido. Pero es un showman y eso lo sabe la ATP", sentenció.