Claudio Bravo aseguró que no tendría problema de jugar en otro equipo que no fuera Colo Colo

08:54 El seleccionado nacional aseveró "no me cierro a jugar en ninguna parte del mundo".

El portero chileno Claudio Bravo conversó con TVN a través de una videoconferencia donde se refirió a su posible regresó a Colo Colo y no descartó jugar en la UC en un futuro.

Al hablar sobre las ofertas que ha recibido en este último tiempo donde destacan los equipos como el Arsenal, Galatasaray, Celtic o la MLS, Bravo señaló que "cuando haces las cosas de buena manera sale tu nombre relacionado en buenos lugares, buenos clubes, pero a nosotros no nos pierde el foco en ese sentido lo único que buscamos es tranquilidad, estar cómodos en un lugar".

Al ser consultado por su regreso a Colo Colo manifestó que "depende de varios factores, depende del club, del proyecto que tenga el club... Colo Colo hoy no tiene ni siquiera entrenador".

El guardameta se encontraba realizando la videoconferencia con su esposa, Carla Pardo, que contó que le gustaría verlo vestido con la franja.

"Yo soy de la Católica. A Claudio lo apoyé siempre cuando estaba en Colo Colo, pero yo soy de la 'Cato, si me preguntas si me gustaría que se fuera a la Católica, feliz de la vida", expresó Pardo.

"No me cierro a jugar en ninguna parte del mundo. Donde me toque hacerlo, por necesidad o por trabajo, yo lo haré. Si me toca jugar en otro equipo en Chile, que no sea Colo Colo, lo haré de la misma forma que he hecho mi trabajo siempre", cerró Claudio Bravo.