Josep Guardiola: "Claudio Bravo definirá su futuro en los próximos días"

10:19 El meta se mostró abierto a jugar en otro equipo que no sea en Colo Colo, en Chile y advirtió que también está dispuesto a seguir en Inglaterra.

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, se refirió brevemente este miércoles al futuro del arquero chileno Claudio Bravo, luego de aparecer en carpeta del Besiktas de Turquía, del Celtic escocés y del Arsenal de la Premier League.

El último club que manifestó interés en el formado en Colo Colo viene de la misma liga inglesa y es el conjunto ‘gunner’. El elenco londinense busca a un guardameta de primer nivel que tome el lugar de Bernd Leno, quien estaría al menos dos meses fuera de las canchas por una lesión en su rodilla derecha.

Ante esto, Guardiola declaró escuetamente en rueda de prensa que “Bravo está en forma, entrenando con el equipo, y las discusiones sobre su futuro lo tendrán ocupado en los próximos días”.

El histórico capitán de la selección chilena no ha sido citado en los primeros duelos del City tras la reanudación de la Premier. De acuerdo a ‘Pep’, el de Viluco no ha estado en las convocatorias al no estar 100% fisicamente.

Bravo se ha mostrado reservado a la hora de hablar sobre su futuro. Esta semana señaló a TVN que “me ha llenado venir a Inglaterra, que mis cuatro hijos se desenvuelvan hablando otro idioma. Si esto continúa y tenemos que seguir acá en Inglaterra, por el bien y la salud de todos nosotros, lo hacemos. Si tengo que hacer las maletas para irnos a otro lugar, lo hacemos”.