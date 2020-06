Marcelo Espina aclaró que Jara será el DT de Colo Colo

Colo Colo estaba en búsqueda de un entrenador, pero la pandemia por el coronavirus congeló todas las gestiones. Por lo mismo, Marcelo Espina, director deportivo de Blanco y Negro anunció que Gualberto Jara se quedará en el banco, hasta el fin de la temporada.

"La decisión está tomada. Si ratificamos al entrenador no tiene nada que ver con la pandemia. No porque mañana empecemos a jugar va a cambiar nuestra opinión, no estaríamos claros de lo que pretendemos", dijo a Cooperativa.

"El club y yo, como gerente deportivo, tomamos la decisión y Gualberto y su cuerpo téncico se van a mantener", agregó.

El dirigente también aclaró que tuvo conversaciones con Gustavo Quinteros, ex DT de la UC, pero que se realizaron cuando Mario Salas ya no estaba en el cargo.