Esteban Paredes: "El plantel de Colo Colo es el más atrasado con los trabajos"

El delantero y capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, aseguró que el plantel albo es el que está más atrasado respecto a los trabajos de cara a un pronto regreso a la actividad futbolística, todo esto en plena crisis con la dirigencia de Blanco y Negro al no llegar a un acuerdo para la rebaja de sueldos.

Luego que la concesionaria suspendiera los contratos de los jugadores, al acogerse a la Ley de Protección del Empleo, el primer equipo del ‘Cacique’ no ha realizado trabajos de forma remota y está en mal pie con miras a la vuelta del fútbol, fijado inicialmente para el 31 de julio.

“No hemos tenido ninguna noticia de nadie ni de cuando volver o los protocolos. Es difícil volver a entrenar, el profe Gualberto seguirá y vamos a tratar de dar lo mejor para Colo Colo, todavía tenemos Copa Libertadores y hay que ser profesional al cien por ciento”, expresó el ‘7’ albo al CDF.

“Somos los más atrasados. Esperemos que para esta semana o la otra podamos tener contacto con alguien del club para estar más informados y saber lo que tenemos que hacer más adelante”, agregó.

Consultado, en tanto, por su retiro, el ariete de 39 años admitió que su sueño es colgar los botines jugando por el elenco popular. “Como todos saben, he sido hincha toda mi vida de Colo Colo, desde que tengo uso de razón. Fui a la barra. El sueño de cada uno es jugar por Colo Colo y retirarme acá es el sueño que tengo”, apuntó.

Por otro lado, respecto a los comentarios negativos que recibió en redes sociales como representante del plantel en la pugna con ByN por el tema sueldos, Paredes dijo que "no leo mucho los comentarios, me importa la gente que me quiere, que me tiene un poco de cariño por lo que he hecho en Colo Colo y eso me tiene con la conciencia tranquila. Siempre he querido lo mejor para el club, no le he robado un peso a nadie”.

Para finalizar, el goleador histórico del balompié nacional confesó el nombre del jugador que ficharía para Colo Colo. Debió elegir entre las siguientes opciones: Claudio Bravo, Arturo Vidal, Jorge Valdivia y Jaime Valdés.

“Traería a Arturo Vidal. En un año te recupera la plata. Lo elijo porque es un guerrero, le puede dar mucha dinámica al equipo en el medio, tiene voz de mando y tácticamente puede llevar a Colo Colo a lo más alto. Por todo lo que corre y su ímpetu lo elegiría a él”, expresó.