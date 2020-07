Harold Mayne Nicholls aseguró que no fue un error ir a buscar a Scolari

Harold Mayne Nicholls se refirió a la búsqueda de entrenador que lideró antes de que se iniciara la pandemia, luego de la partida de Mario Salas. "No fue un error, Colo Colo necesita un técnico de categoría y lo fuimos a buscar, estuvimos con él, conversamos largo y él optó por no venir. Después vimos la pandemia y cambiaron las circunstancias", dijo en diálogo con Cooperativa.

Además, agregó que "siempre he creído que uno tiene que buscar lo mejor para el club que uno representa y no lo más fácil para uno".

También contó que reunirse con él no fue al azar, sino porque se conocían desde antes. "En ese momento, dentro de lo que había disponible, era una alternativa muy buena. Yo lo conozco, y en segundo lugar, porque nadie podría poner en duda que un entrenador campeón del mundo dirigiera a Colo Colo. Hubiera significado una satisfacción muy importante porque quiere decir que el club está aspirando a cosas grandes", prosiguió.

También se refirió a las críticas que ha recibido por dejar en segundo plano a Marcelo Espina. "Cada uno es libre de expresar lo que crea y yo respeto las opiniones y la libertad de expresión. Yo hago lo que el directorio y el presidente me pide y trabajo mucho con Espina. Cada uno puede decir lo que quiera, pero no necesariamente refleja lo que pasa en el interior del club", explicó.

Finalmente, sobre su relación con Marcelo Bielsa, el ex presidente de la ANFP aseveró que "con Marcelo seguimos teniendo contacto, no es el mismo que cuando él estaba en Chile, por razones obvias, pero sí mantengo una buena relación", agregando sobre una posibilidad del rosarino en Colo Colo que "él por ahora está en Leeds y nosotros tenemos a Gualberto (Jara) así que no se puede (risas)".