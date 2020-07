Igor Lichnovsky confirmó contagio por coronavirus

09:05 El defensa de Cruz Azul dijo que su exámen dio positivo, pero que no ha presentado síntomas.

El defensa de Cruz Azul, ex Universidad de Chile, Igor Lichnovsky, informó a través de su cuenta de Instagram, que dio positivo por coronavirus y aseguró estar en buen estado al no presentar síntomas.

"El día de ayer me confirmaron que he dado positivo en el examen de Covid-19. Gracias a Dios soy asintomático, mi familia no fue contagiada del virus, así que se encuentran bien y sin novedad", dijo el jugador en la red social.

Lichnovsky es un caso más en Cruz Azul, que ha reportado 15 contagios, de los cuales 11 permanecen con la enfermedad.