Larrivey y examen PCR en la U: "Mandaron un mensaje que todos éramos negativos"

Joaquín Larrivey, delantero de Universidad de Chile, informó que todo el plantel del cuadro azul salió negativo de coronavirus en los exámenes PCR tomados a inicios de semana.

El atacante de origen argentino indicó que dialogó con La Cuarta que “mandaron un mensaje a todo el grupo que éramos negativos, creo que un día tardó la respuesta”.

Consultado por el test, el ex Celta de Vigo y Cerro Porteño señaló que “es molesto, porque te meten unos palos con algodón por la nariz, que parece que te mueven el cerebro, te pica, te dan ganas de estornudar. Por suerte dura nada, pero te queda una sensación molesta durante un buen rato”.

Respecto a la cuarentena que ha vivido en el país, el jugador que arribó al elenco colegial en enero del presente año indicó que “nos estábamos acomodando, armando una rutina en familia y vino esto. Es complicado, pero realmente nos ponemos en el lugar de que somos conscientes de los privilegios que tenemos y hay gente que verdaderamente la pasa mal”.

El oriundo de Gualeguay reveló además que durante su tiempo libre realiza clases online para convertirse en futuro entrenador.

“Es una de los cosas buenas, pues le he sacado el jugo al encierro y he avanzado. De hace poquito más de un año que hago un curso de entrenadores en la escuela de (César Luis) Menotti, que permite a los futbolistas profesionales sacar el cartón a distancia en un sistema online con exámenes y trabajos prácticos”, dijo.

“Menotti ha sido un gran maestro en Argentina, la escuela es nueva, tiene pocos años en lo que es la docencia. Pregona el juego desde unos valores muy importantes, de los que estoy de acuerdo, e intentaré plasmar si un día me toca dirigir. Tener maestros no sólo de fútbol, si no de la vida, con ejemplos que dan constantemente, es una escuela linda. Incluso, si no vas a ser entrenador porque es una enciclopedia constante”, complementó.

Por último, consultado por si tiene en mente una fecha para pasar de jugador a director técnico, Larrivey expresó que “no todavía. Porque eso se va visualizando con el correr tiempo. Me siento en plena forma, mas allá de estos cuatro meses sin patear una pelota, me siento en un gran momento de mi carrera, que he aprendido mucho los últimos años y que tengo mucho para dar, pero no visualizo un retiro inminente”.