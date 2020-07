Antonio Conte habría pedido con urgencia el fichaje de Arturo Vidal

La prensa italiana reveló en la presente jornada que Antonio Conte habría solicitado con urgencia el fichaje del mediocampista chileno Arturo Vidal, luego del opaco desempeño del mediocampo ‘neroazzurro’ en la derrota 1-2 en casa ante Bologna por la Serie A.

El ex seleccionador de Italia ya piensa en reforzar su plantilla para la próxima campaña y acabar con la hegemonía de la Juventus, cuadro que se encamina a su noveno título consecutivo.

De acuerdo a la Gazzetta Dello Sport, Conte quedó muy molesto con el desempeño de los lombardos ante la escuadra donde milita Gary Medel, sobre todo en la zona media, tras comenzar ganando.

La publicación indicó que el ex técnico de la ‘Vecchia Signora’ y el Chelsea “quiere jugadores que no admitan la derrota y que no sufran la presión. Por lo tanto, Arturo Vidal no debe faltar , un objetivo fijo del mercado de Nerazzurri”.

Las próximas semanas serán claves y no se descarta una ofensiva interista para negociar con el FC Barcelona la carta del ‘King’, quien viene de jugar como titular los últimos cuatro partidos del equipo blaugrana. Recordar que Conte ya dirigió a Vidal en el conjunto de Turín, ganando tres 'scudettos'.

A falta de ocho jornadas para el fin de la Serie A 2019-2020, Inter de Milán se ubica en el tercer lugar con 64 puntos, a 11 del líder Juventus y a cuatro de la Lazio, segunda.