Mauricio Isla tendría un principio de acuerdo con el Real Betis

Desde España afirmaron este martes que el seleccionado chileno Mauricio Isla presenta un principio de acuerdo con el Real Betis, cuadro que presentará en los próximos días a Manuel Pellegrini como nuevo entrenador.

Consignar que el ‘Huaso’ se desvinculó recientemente del Fenerbahce de Turquía y de inmediato generó el interés de clubes como Boca Juniors, Valencia, Panathinaikos y los verdiblancos, quienes habrían ganado la pulseada.

El medio español Estadio Deportivo reveló que “Mauricio Isla ya está en España para cerrar su destino para la próxima temporada, con el Betis como el mejor posicionado para hacerse con sus servicios (…) En el Benito Villamarín estuvieron rápidos para negociar y, según apuntan a este periódico diversas fuentes, han colmado las expectativas de Isla”.

“El Betis y Mauricio Isla tienen un principio de acuerdo para firmar un contrato de dos años, respetando el sueldo que pedía el polivalente futbolista -en torno al millón de euros-, que no ocupará plaza de extracomunitario al estar casado con una española (Gala Cardirola). No obstante, estas mismas condiciones se las ofrece también el Valencia; por lo que la decisión no está tomada todavía, por mucho que fuentes solventes apunten que está atado por la entidad heliopolitana y que todo avanzará definitivamente cuando el equipo selle la permanencia, como ocurre con el entrenador, el también chileno Manuel Pellegrini", agregó.

Isla, de 32 años, desea seguir en el fútbol europeo por al menos dos años más, situación que le abre la posibilidad de jugar en Qatar el año 2022 su última Copa del Mundo, siempre y cuando la ‘Roja’ logre clasificarse.