Palestino desvinculó a kinesiólogo por acusación de abuso sexual

Instagram fue la plataforma de desahogo de distintas jugadoras de Palestino, que acusan haber sido abusadas sexualmente por quien era el kinesiólogo del club, Ignacio Montano Guerrero.

La primera en sacar la voz fue Emilia Pastrián, jugadora del cuadro árabe y seleccionada nacional Sub 20, quien explicó por qué decidió hacer pública la situación. “Lo hago público para que no se repita con más niñas (…) en un principio pensaba que sólo me joteaba a mí, pero con el pasar de los días y al hablarlo con otras personas me di cuenta de que no, que hacía lo mismo con más niñas y más pequeñas, pero la situación (de) ellas (es) más compleja que la mía…”, expresó en su Instagram.

También se sumó Natalia Paredes, quien relató con mayores detalles lo que vivió. La actual jugadora de futsal de Coquimbo Unido contó que también fue tratada por el kinesiólogo: “Introducía sus dedos dentro de mi vagina para tocar un supuesto músculo” para ‘sanar’ una supuesta pubalgia”.

Además, aprovechó de hacer un llamado al resto de las niñas a contar su experiencia. “No te deseo el mal, sólo deseo que todas las niñas se atrevan a hablar para ayudar a alguien más, como Emi me ayudó a darme cuenta de que lo que pasé no fue algo no normal y que este tipo no puede trabajar jamás con mujeres”, agregó.

Ante esta situación, Palestino decidió poner fin al vínculo contractual con el kinesiólogo. “Por medio de la presente, se informa de manera oficial, la desvinculación y término de sus funciones al kinesiólogo Ignacio Montano Guerrero”, escribió la entidad en un comunicado.

De todas formas, quien lidera la rama femenina de Palestino, Miguel Abdo explicó que intentó comunicarse con Montano y no le respondió ningún mensaje y tampoco las llamadas telefónicas. Sin embargo, afirmó se tomó la determinación porque contaron con los antecedentes suficientes. “Nosotros como fútbol femenino no queremos dejar pasar esto porque creemos que los tribunales tienen que ver estos casos. Este niño se tiene que defender, tiene que dar su visión, pero las pruebas son contundentes”, dijo a La Tercera.