Actual DT del Betis: "Hablaremos de Pellegrini cuando aseguremos la permanencia"

Alexis Trujillo, actual entrenador del Real Betis, evitó ahondar sobre el arribo de Manuel Pellegrini al banco del cuadro verdiblanco al asegurar que está preocupado de mantener la categoría con el equipo andaluz.

En España dan por sentado que el ‘Ingeniero’ será el nuevo estratega del Real Betis. La dirigencia solo está esperando que se asegure la permanencia para oficializar la llegada del ex técnico del Real Madrid y el Manchester City.

Consultado por el arribo de Pellegrini para afrontar la campaña 2020-2021, el técnico que tomó interinamente el lugar del destituido Joan Francesc Ferrer 'Rubi' señaló que “podría hablar de este nombre y seguro que tendríamos varias horas hablando de esta persona, pero una vez que tengamos la categoría matemáticamente conseguida, podremos hablar de cualquier otra situación”.

“Todos los nombres que están saliendo no me van a ayudar a ganar el partido (ante Osasuna). A día de hoy yo sólo quiero estar centrado en lo que me voy a encontrar en el encuentro. Todo lo que pueda venir, después tendrá su momento”, añadió.

El también coordinador del Área Deportiva del club aclaró estar enfocado completamente en el cruce de hoy ante Osasuna, en el ‘Benito Villamarín’. Un triunfo hoy ante los de Pamplona dejaría al Betis en Primera.

«Las cosas en el Betis siempre se hacen con consenso. A partir de ahí, lo que tenga que pasar, lo que se tenga que argumentar y lo que se tenga que decir, se dirá, pero en mi cabeza está el partido con Osasuna», sentenció.